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1997: Rescate en Nueva York tendrá remake, la mítica distopía de Kurt Russell y John Carpenter

1997: Rescate en Nueva York tendrá remake, la mítica distopía de Kurt Russell y John Carpenter

En 1981, John Carpenter dirigió y coescribió junto a Nick Castle una de las películas distópicas más queridas. Kurt Russell se convirtió en Bob "Serpiente" Pîssken. 1997: Rescate en Nueva York fue un éxito en su época, con 25 millones de recaudación frente a un presupuesto de solo 6 millones. Durante su panel en la CinemaCon de Las Vegas, StudioCanal ha dado a conocer el proyecto para llevar a cabo un remake. Por el momento, no se ha confirmado si John Carpenter y Kurt Russell tendrán algún grado de implicación con la nueva versión

| etiquetas: 1997 , rescate en nueva york , kurt russell , john carpenter
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7 comentarios
3 1 0 K 48 ocio
placeres #5 placeres *
¿De verdad van a hacer una pelicula sobre un antiheroe entrando en un Nueva York decadente? Tuvo su gracia en los 80, con Reagan o el pobre estado que estaba NY antes del reinado de Giuliani, hoy pues pierde toda la gracia más allá de destrozar otra IP.

Visto como esta el patio, me imagino más una versión "gamberra" con un argumento superficial tipo:
Un cruzado evangélico, echado de su iglesia por su exceso de fervor, es llamado a rescatar al presidente de por vida de USA que cayó…   » ver todo el comentario
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devilinside #7 devilinside
#5 Incluso como subtrama se puede proponer un rescate alternativo de la primera dama del presidente de por vida, que ha sido secuestrada por sus antiguos compinches de la red de prostitución de la que formaba parte
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ombresaco #2 ombresaco
ni arriesgarse a una secuela
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skaworld #3 skaworld *
#2 emmm teniendo en cuenta la secuela "2013: Rescate en L.A." que es mala de cojones.... Acaso prefieres un "2026: Rescate en Ciudad Rodrigo"?

www.filmaffinity.com/mx/film436222.html
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ombresaco #4 ombresaco
#3 jajaja también es verdad
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#6 Pepis *
Tal como están las cosas por TrumpLand este remake puede ser basado en hechos reales
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matias64 #1 matias64
justo lo que hacia falta
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menéame