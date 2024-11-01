1997: Rescate en Nueva York tendrá remake, la mítica distopía de Kurt Russell y John Carpenter

En 1981, John Carpenter dirigió y coescribió junto a Nick Castle una de las películas distópicas más queridas. Kurt Russell se convirtió en Bob "Serpiente" Pîssken. 1997: Rescate en Nueva York fue un éxito en su época, con 25 millones de recaudación frente a un presupuesto de solo 6 millones. Durante su panel en la CinemaCon de Las Vegas, StudioCanal ha dado a conocer el proyecto para llevar a cabo un remake. Por el momento, no se ha confirmado si John Carpenter y Kurt Russell tendrán algún grado de implicación con la nueva versión