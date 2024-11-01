edición general
En 1903, The New York Times dijo que "las máquinas no volarán en 10 millones de años": dos meses después, los hermanos Wright surcaban los cielos

En 1903, The New York Times dijo que "las máquinas no volarán en 10 millones de años": dos meses después, los hermanos Wright surcaban los cielos

A veces ocurre que haces una declaración tan seguro de ti mismo... En 1903, el periódico The New York Times publicó un editorial en la que afirmaba: "las máquinas no volarán en 10 millones de años". Apenas dos meses después, el Flyer I de los hermanos Wright se mantuvo en el aire durante 12 segundos. Era el primer vuelo de la historia, iniciando la era de la aviación, que cambiaría el mundo.

| etiquetas: 1903 , new york times , hermanos wright , aviación , historia , periodismo
sorrillo #2 sorrillo *
Es sano recordar lo de esta noticia ahora que hay muchos haciendo afirmaciones sobre hasta donde nunca podrá llegar la IA.
azathothruna #3 azathothruna
#2 Yo soy de los otros.
Espero que aparezca Skynet o B166ER
O incluso los Borg
Dragstat #4 Dragstat
#2 a eso se puede jugar en los dos sentidos, según tantas profecías tecnológicas que se han hecho en 2025 ya tendríamos que ir en coches voladores, los coches y camiones serían totalmente autónomos, todo estaría construido con grafeno, el dinero físico no existiría, seríamos inmortales, viviríamos en el metaverso, todos usaríamos las gafas de Meta y viajaríamos en el tiempo, por decir alguna a bote pronto.
#1 kobofen *
Cualquier idiota puede decir cualquier cosa. Esos de que las máquinas no pueden volar deberían mirar al cielo por si ven algún pájaro y se les acaba el "argumento" ahí. Los idiotas parece que los regalen.

Hoy en día estamos exactamente igual. Entre los negacionistas del cambio climático y los de la superinteligencia va a llegar, que no nos falta entretenimiento.
