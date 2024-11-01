En 1903, The New York Times dijo que "las máquinas no volarán en 10 millones de años": dos meses después, los hermanos Wright surcaban los cielos

A veces ocurre que haces una declaración tan seguro de ti mismo... En 1903, el periódico The New York Times publicó un editorial en la que afirmaba: "las máquinas no volarán en 10 millones de años". Apenas dos meses después, el Flyer I de los hermanos Wright se mantuvo en el aire durante 12 segundos. Era el primer vuelo de la historia, iniciando la era de la aviación, que cambiaría el mundo.