156º aniversario del nacimiento de Lenin

Este 22 de abril se recuerda el aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, figura central en la organización de la clase trabajadora, arquitecto de la Gran Revolución Socialista de Octubre y dirigente del primer Estado proletario de la historia. Más allá de su papel institucional en la génesis de la Unión Soviética, la fecha sirve para rescatar la vigencia teórico-política de sus postulados sobre el desarrollo mundial del capitalismo.