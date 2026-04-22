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156º aniversario del nacimiento de Lenin

156º aniversario del nacimiento de Lenin

Este 22 de abril se recuerda el aniversario del nacimiento de Vladimir Ilich Ulianov, Lenin, figura central en la organización de la clase trabajadora, arquitecto de la Gran Revolución Socialista de Octubre y dirigente del primer Estado proletario de la historia. Más allá de su papel institucional en la génesis de la Unión Soviética, la fecha sirve para rescatar la vigencia teórico-política de sus postulados sobre el desarrollo mundial del capitalismo.

| etiquetas: lenin , aniversario
7 2 0 K 94 politica
8 comentarios
7 2 0 K 94 politica
skaworld #1 skaworld
Y el año que viene 157

#MakeMeneameGreatAgain
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Moderdonia #3 Moderdonia
—Mamá, ¿puedo ver un documental sobre la Revolución Rusa cuando termine de estudiar?
—¡No!
—¿Y escuchar Get Back de los Beatles?
—¡NI LENIN NI LENNON!
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Pertinax #2 Pertinax *
Y un siglo disecado, que manda huevos.
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#8 El_dinero_no_es_de_nadie
A dar un golpe de estado para que no se celebren elecciones y se cargarse a todos sus opositores políticos se le llama Revolución :-D
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Supercinexin #4 Supercinexin
Qué asco de web llena de propaganda comunista. Ya veréis el péndulo cuando vuelva, cabrones. Rojos. Terroristas. Planchabragas. Charos. Islamistas. Putinlovers.
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Tx4 #5 Tx4
#4 Señora, la pastilla y a la cama.
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carademalo #6 carademalo
#4 ¿Otra vez viendo a Andrew Tate?
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Fariseo #7 Fariseo
#4 Has despertado mi interés y no pensaba leerlo
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menéame