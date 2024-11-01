15 hábitos de estúpidos que cometes sin darte cuenta

La estupidez no llega con anuncio. Se instala en los gestos pequeños que repetimos sin cuestionar, en los hábitos que ya llamamos normalidad. Este video analiza 15 comportamientos cotidianos que degradan el juicio, la honestidad y la capacidad de pensar con claridad — sin que casi nadie los reconozca en sí mismo. No hablamos de grandes errores ni de escenas escandalosas. Hablamos de lo que haces todos los días y que ya empezó a cobrarte un precio que todavía no ves.