13.700 km en 39 días: un autobús eléctrico de 13 metros y 64 plazas cruza 6 países de África y firma una ruta histórica

De Kampala a Ciudad del Cabo y vuelta. Un autobús eléctrico recorre 13.700 km por África, y la parte más interesante no es la autonomía, sino las complicaciones del viaje. El autobús utilizado tiene 13 metros, con capacidad de hasta 64 plazas, y está pensado para carretera y no para una línea urbana que vuelve cada pocas horas al depósito. En la información divulgada cita una batería de 422 kWh, una potencia máxima de 400 kW, 5.000 Nm de par y una velocidad máxima de 100 km/h, además de una autonomía anunciada de hasta 500 km.
