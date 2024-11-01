12 días de protestas en Irán: 34 manifestantes muertos, entre ellos 5 niño

Desde el 28 de diciembre de 2025, se han producido protestas contra las crisis económicas, sociales y políticas en todo Irán. Las fuerzas estatales reprimen con violencia provocando, en el transcurso de 12 días, la muerte de al menos 34 manifestantes. Hay más de 2.200 personas detenidas. Las manifestaciones se han extendido por 31 ciudades, 111 distritos y 348 pueblos de Irán y el Kurdistán Oriental. Hasta ahora, 45 universidades han anunciado su apoyo a las protestas.