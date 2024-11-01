edición general
12 días de protestas en Irán: 34 manifestantes muertos, entre ellos 5 niño

Desde el 28 de diciembre de 2025, se han producido protestas contra las crisis económicas, sociales y políticas en todo Irán. Las fuerzas estatales reprimen con violencia provocando, en el transcurso de 12 días, la muerte de al menos 34 manifestantes. Hay más de 2.200 personas detenidas. Las manifestaciones se han extendido por 31 ciudades, 111 distritos y 348 pueblos de Irán y el Kurdistán Oriental. Hasta ahora, 45 universidades han anunciado su apoyo a las protestas.

Yo creo que de esta el régimen iraní no sale. Le pilla en un momento muy tocado económicamente y con fuertes sequías.

Solo una fortísima represión o un ataque externo de Israel, salva a los Ayatolás
#2 guillersk
No interesa en mnm donde irán es victima
Gry #1 Gry
No se a que está esperando Trump para llevarse al Ayatolá para juzgarle.
security_incident #3 security_incident
También hay como medio centenar de policías muertos. No sé por qué no lo ponen en ningún lado en la noticia.
#4 drstrangelove
No huele ni nada, consignas a favor de trump y de pahlevi, disparos contra fuerzas de seguridad, incendios y caos sin venir a cuento...la "primavera", que ya ha llegado a Irán.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 ¿Caos sin venir a cuento?
Con una inflación del 42%
