11.000 palestinos siguen encarcelados en prisiones israelíes

11.000 palestinos siguen encarcelados en prisiones israelíes

El Estado genocida de Israel mantiene en sus cárceles a más de 11.000 prisioneros palestinos, según datos del inicio de septiembre de 2025, el nivel más alto desde la Intifada de Al-Aqsa en 2000. Entre ellos, 3.577 son detenidos administrativos, encarcelados sin juicio o cargos formales por períodos renovables indefinidamente, y más de 400 son menores de edad. Después del último canje de prisioneros, algunos presidiarios palestinos han salido de las cárceles israelíes con miembros amputados y con severas secuelas de tortura.

| etiquetas: palestinos , presos , encarcelados , israel , presos políticos
2 comentarios
#1 Pitchford
Todos estos presos políticos también son rehenes. A ver si el mundo cumple y sanciona hasta conseguir su liberación.
ezbirro #2 ezbirro
#1 Se habla muy poco de esto en las noticias, no se vaya a joder la hasbara.
