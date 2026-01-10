100 de los millones de señales captadas por el proyecto SETI están siendo reexaminadas: el Telescopio de Apertura Esférica de Quinientos Metros de China intenta re-detectarlas

Durante veintiún años, entre 1999 y 2020, millones de personas en todo el mundo prestaron los ciclos de procesamiento de sus ordenadores personales a científicos de la Universidad de California, Berkeley, para escrutar el ruido del cosmos en busca de un destello de inteligencia ajena. El proyecto, denominado SETI@home —acrónimo de Search for Extraterrestrial Intelligence, o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre— se convirtió en una de las primeras y más masivas iniciativas de computación distribuida de la historia de internet,...