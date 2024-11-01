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100.000.000 € para instalar casi 3.000 nuevos cargadores: España apuesta por la movilidad eléctrica

100.000.000 € para instalar casi 3.000 nuevos cargadores: España apuesta por la movilidad eléctrica

El Gobierno de España ha anunciado una nueva batería de ayudas destinada a acelerar la transición energética y reforzar el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. Se han asignado 670 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cantidad que se repartirá entre diferentes proyectos relacionados con energías renovables, almacenamiento energético, movilidad sostenible e infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.

| etiquetas: cargadores , movilidad , vehículo , eléctrico , españa
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5 comentarios
7 2 0 K 98 actualidad
#2 tropezon *
Si después no los activan y ya han cobrado la subvención...

Años para activar cargadores terminados estoy viendo.
Esa parte la podían haber cambiado en esta nueva normativa
2 K 38
millanin #4 millanin
Mas de 30.000 euros por cargador.
2 K 20
Asimismov #5 Asimismov *
¡Ah y que no falte su app particular para cada cargador!
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#3 poxemita
Genial 10.000.000.000 centimos de euro para ampliar la red de cargadores de electricos.
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taSanás #1 taSanás
"España ha anunciado una nueva batería" :clap:
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