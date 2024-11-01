100.000.000 € para instalar casi 3.000 nuevos cargadores: España apuesta por la movilidad eléctrica

El Gobierno de España ha anunciado una nueva batería de ayudas destinada a acelerar la transición energética y reforzar el despliegue de la movilidad eléctrica en el país. Se han asignado 670 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cantidad que se repartirá entre diferentes proyectos relacionados con energías renovables, almacenamiento energético, movilidad sostenible e infraestructura de recarga para vehículos eléctricos.