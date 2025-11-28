edición general
10 gráficos y mapas para entender mejor lo que se viene en Venzuela

Muestra gráficamente el panorama social, político y económico de Venezuela, sus riquezas petroleras y la crisis migratoria en medio de las recientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Niego la mayor. No me gusta ni una mierda el régimen del puto bigotes. Pero menos me gusta que EE.UU haga lo que le salga del cipote con otros países soberanos. Y mucho menos que nadie diga nada.

Ejecutan a gente en aguas internacionales y todos callados. Destrozan Irak sin pruebas y no pasa nada...

Seguid así, calladitos que ya veréis cuando os toque. ¿O pensáis que no llegará vuestro turno?
#2 TusT
Evolución GDP  media
#3 TusT
Reservas de crudo  media
#4 TusT
Migración (emigración)  media
#5 TusT *
Exportaciones. Mayoría de productos petroleros , seguidos de minería.  media
#6 TusT
Socios comerciales; USA es el principal socio con el 50% de $ en transacciones  media
Gotsel #7 Gotsel *
Aquí, de toda la vida, aquí "venirse" era correrse. Qué perra con el "se viene". ;)
menéame