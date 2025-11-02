edición general
10.500 niñas son obligadas a casarse en Marruecos en 2024

El fenómeno del matrimonio infantil en Marruecos continúa siendo preocupante. En 2024 se autorizaron 10.570 de las 16.755 solicitudes de casamiento de menores, según las últimas estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), publicadas recientemente en el Boletín Oficial marroquí. Aunque esta cifra representa un descenso del 17% respecto a 2023 —cuando se contabilizaron 20.192 solicitudes—, sigue reflejando la magnitud de la situación.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Huele a trola racista de El Ojete que te quiere colar a gente de 17 como si fueran de 8 años ¿qué es pronto pa casarse? Yo creo que sí, pero también pasa en España .. sobre todo si juega el Madrid en casa (*)

Bueno, viendo quien lo manda, no me extraña.



La mayoría de edad en Marruecos, en cuanto a la edad legal para contraer matrimonio, es 18 años según la reforma reciente del Código de Familia (Mudawana). Esta ley establece que el matrimonio solo podrá contraerse a partir de los 18

#2 Borgiano
Próximamente en su localidad.
bigmat #3 bigmat
Esta bien que la ley de Marruecos lo obligue formalmente. Creo que es un acierto de su gobierno y una manera de evitar estas prácticas.
Aun con ello, no olvidemos que la ley no cambian de un dia para otro las costumbres.

Os cuento mi experiencia personal:

En mi trabajo, en un país europeo tengo y he tenido a bastantes compañeros de la India, Pakistán, Sri-Lanka, Bangladesh e Indonesia. He podido conversar sobre su vida personal y matrimonio en detalle al pasar muchas horas juntos.
