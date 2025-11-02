10.500 niñas son obligadas a casarse en Marruecos en 2024

El fenómeno del matrimonio infantil en Marruecos continúa siendo preocupante. En 2024 se autorizaron 10.570 de las 16.755 solicitudes de casamiento de menores, según las últimas estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), publicadas recientemente en el Boletín Oficial marroquí. Aunque esta cifra representa un descenso del 17% respecto a 2023 —cuando se contabilizaron 20.192 solicitudes—, sigue reflejando la magnitud de la situación.
Bueno, viendo quien lo manda, no me extraña.
La mayoría de edad en Marruecos, en cuanto a la edad legal para contraer matrimonio, es 18 años según la reforma reciente del Código de Familia (Mudawana). Esta ley establece que el matrimonio solo podrá contraerse a partir de los 18
… » ver todo el comentario
Aun con ello, no olvidemos que la ley no cambian de un dia para otro las costumbres.
Os cuento mi experiencia personal:
En mi trabajo, en un país europeo tengo y he tenido a bastantes compañeros de la India, Pakistán, Sri-Lanka, Bangladesh e Indonesia. He podido conversar sobre su vida personal y matrimonio en detalle al pasar muchas horas juntos.
Somos… » ver todo el comentario