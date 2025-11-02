10.500 niñas son obligadas a casarse en Marruecos en 2024

El fenómeno del matrimonio infantil en Marruecos continúa siendo preocupante. En 2024 se autorizaron 10.570 de las 16.755 solicitudes de casamiento de menores, según las últimas estadísticas del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ), publicadas recientemente en el Boletín Oficial marroquí. Aunque esta cifra representa un descenso del 17% respecto a 2023 —cuando se contabilizaron 20.192 solicitudes—, sigue reflejando la magnitud de la situación.