edición general
4 meneos
31 clics
1 hora | ASMR: Masaje terapéutico gatuno y ronroneos para concentrarse, relajarse y dormir profundamente

1 hora | ASMR: Masaje terapéutico gatuno y ronroneos para concentrarse, relajarse y dormir profundamente  

1 hora de ronroneos gatunos de gran utilidad pública.

| etiquetas: gato , masaje , ronroneo , gato , relax
4 0 0 K 50 ocio
1 comentarios
4 0 0 K 50 ocio
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Hay ASMR, hay meneo por supuesto.
0 K 20

menéame