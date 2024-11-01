·
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
20
clics
Los 1.500 trabajadores de Amazon irán a la huelga desde mañana salvo un improbable acuerdo de última hora
Los trabajadores de la multinacional de Jeff Bezos en la Región de Murcia inician este miércoles nuevas movilizaciones en plena fase de envíos navideños
|
etiquetas
:
amazon
,
huelga
,
navidad
,
murcia
12 comentarios
relacionadas
#1
mmpulido
No acabo de comprender cómo las grandes compañías, con tantísimos millones de beneficios día y día también no tratan ni pagan bien a sus trabajadores.
1
K
23
#2
Un_señor_de_Cuenca
#1
A veces uno diría que es pura maldad y avaricia exacerbada.
2
K
33
#6
mariopg
#2
no exactamente, entiendo que si dejan de ser hijos de puta, el obrero iría poco a poco ganando terreno y ya les va bien ser unos hijos de puta
0
K
8
#3
chatOGT
#1
porque no tienen ni el más mínimo indicio de amor por la humanidad.
2
K
32
#4
Virusaco
#1
Porque sino no serían tantísimos millones de beneficios al día.
Salu3
0
K
10
#5
Piscardomorao
#1
"las reivindicaciones siguen siendo las mismas, revisión al alza del salario base y los pluses, pago correcto de los domingos trabajados, corrección inmediata de errores en nómina, asignaciones de turno más transparentes y justas, reconocimiento real de los accidentes laborales y cumplimiento efectivo de permisos, vacaciones y derechos familiares."
¿Pero no dicen los liberales que cuando las empresas ganan mucho le suben el sueldo a sus trabajadores? ¿Entonces Amazon qué es, la excepción o la norma?
0
K
6
#7
Andreham
#5
Todas esas reivindicaciones son cosas que una inspección de trabajo debería de hacer valer por defecto, la verdad.
0
K
8
#9
Piscardomorao
*
#7
Me parece que el sueldo no lo puede subir la inspección de trabajo.
Lo demás, sí que están tardrndo en mandarle una buena inspección.
1
K
14
#10
obmultimedia
#1
ahí tienes la razón de sus altos beneficios.
Lo que se ahorran de salarios se lo meten al bolsillo.
0
K
11
#11
Quillotro
#1
Amazon tiene 1,5 millones de empleados en el mundo. 100 euros o dólares más al mes cada uno (150 con los impuestos) son 1.800 euros al año x 1,5 millones de empleados = 2.700.000.000, es decir, 2.700 millones de euros.
0
K
17
#12
Quillotro
#11
Ah, y si quiere vender barato, tiene que reducir costes, claro, porque la opción reducir beneficios no se contempla, y el coste más fácil de reducir es el capital humano. Seguro que cuando compras algo en Amazon porque está más barato en eso no piensas, o cuando coges el hotel más barato en Booking o Trivago, te aseguro que para ser los más baratos, las limpiadoras no se forran.
0
K
17
#8
Antipalancas21
Amazon ya no es ni sombra de lo que era al principio, ahora ya ni reparte el con sus furgonetas, todos sus envíos vienen a donde vivo, por Seur, MRW y correos, tardando hasta una semana aunque seas Prime.
0
K
20
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
