Por qué los 1.000 tokens por segundo de Mercury 2 cambian las reglas del juego

Y justo cuando pensábamos que la solución era meterle más fuerza bruta al asunto, aparece Inception Labs y decide cambiar las reglas de la física del lenguaje. Han lanzado Mercury 2, y no es otro modelo más. Es el primer dLLM (diffusion LLM) de razonamiento comercial que abandona la “generación de texto” tradicional para escupir más de 1.000 tokens por segundo.