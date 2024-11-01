edición general
7 meneos
124 clics
Por qué los 1.000 tokens por segundo de Mercury 2 cambian las reglas del juego

Por qué los 1.000 tokens por segundo de Mercury 2 cambian las reglas del juego

Y justo cuando pensábamos que la solución era meterle más fuerza bruta al asunto, aparece Inception Labs y decide cambiar las reglas de la física del lenguaje. Han lanzado Mercury 2, y no es otro modelo más. Es el primer dLLM (diffusion LLM) de razonamiento comercial que abandona la “generación de texto” tradicional para escupir más de 1.000 tokens por segundo.

| etiquetas: dllm , llm , ia , ai , mercury 2
7 0 0 K 123 ciencia
2 comentarios
7 0 0 K 123 ciencia
Gry #1 Gry
Lo probé el otro día y es entretenido ver cómo va generando todo el texto al mismo tiempo en lugar de palabra por palabra. En teoría se le da bien trabajar con textos estructurados, que no dependan de lo generado antes para cada sección del mismo.
1 K 26
daphoene #2 daphoene
#1 Yo realmente no sé si será mejor o peor, pero en algún momento me pregunté si no se podría hacer algún modelo de difusión estilo a imagen y vídeo, y me ha hecho gracia que haya salido esto.

Realmente no creo que sea tan distinto, a nivel de entrada y salida, el contexto global supongo que sigue siendo el mismo, lo que no sé es si es igual de divisible en partes o agentes.
0 K 10

menéame