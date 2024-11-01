Por qué los 1.000 tokens por segundo de Mercury 2 cambian las reglas del juego

Y justo cuando pensábamos que la solución era meterle más fuerza bruta al asunto, aparece Inception Labs y decide cambiar las reglas de la física del lenguaje. Han lanzado Mercury 2, y no es otro modelo más. Es el primer dLLM (diffusion LLM) de razonamiento comercial que abandona la “generación de texto” tradicional para escupir más de 1.000 tokens por segundo.
Realmente no creo que sea tan distinto, a nivel de entrada y salida, el contexto global supongo que sigue siendo el mismo, lo que no sé es si es igual de divisible en partes o agentes.