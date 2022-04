Publicado hace 18 minutos por Ratoncolorao a elpais.com

Existe un proyecto de fármaco no hormonal sin efectos secundarios probado con éxito en ratones. Reunimos a cinco hombres de distintas edades para que debatan sobre el uso de esta pastilla, cuya versión femenina lleva 70 años en el mercado, pese a los múltiples efectos secundarios "No me tomaré la pastilla si tiene el mínimo efecto secundario"