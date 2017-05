¿Sería conveniente internarme en una residencia de ancianos?

Hace muchos años que estoy en tratamiento psiquiátrico. Desde los 25. Me jubilaron a los 39. Tengo 52. He ido perdiendo las aficiones que tenía y me paso el día sin hacer nada. Ya no tengo amigos. Tampoco familia. Paso el tiempo solo en la calle o en casa. He estado mirando residencias de ancianos porque en un centro psiquiátrico no me admiten. Dicen que las residencias de ancianos son sitios deprimentes. Estuve de voluntario en una y no me lo pareció tanto. También hay personas de mi edad con circunstancias parecida a la mía. ¿Es raro querer ir a un sitio de esos cuando ya no le queda a uno nada que hacer en la calle? Y cuando digo nada es eso: nada. Paso el día viendo películas y oyendo música sin prestar apenas atención. Los veranos y las primaveras lo llevo medio bien, pero cuando llega el invierno me entra terror de estar solo, angustia. En una residencia de ancianos estaré entre gente, aunque sean mayores.

