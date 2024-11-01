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Un zulo, hongos y "manos de lavandera": por qué el sótano hallado en la casa de Óscar cambia la investigación del caso Esther López

Un zulo, hongos y "manos de lavandera": por qué el sótano hallado en la casa de Óscar cambia la investigación del caso Esther López

Esther López desapareció en la madrugada del 13 de enero de 2022 y fue hallada muerta casi un mes después, el 5 de febrero del 2022, cerca de Traspinedo, la localidad vallisoletana donde residía. Hasta este domingo, los investigadores habían sostenido siempre la teoría de que Óscar, principal sospechoso de su desaparición y muerte, la atropelló esa noche tras una pelea y depositó su cuerpo en la cuneta en la que fue hallada casi 30 días después, manipulando así la escena del crimen.

| etiquetas: esther lópez , violencia machista , traspinedo , sucesos
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1 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
#1 Pitchford
Que lo metan en el zulo ese 20 días, a ver si se encuentran similitudes en los hongos que se le peguen a la ropa y la piel, con los que tenía el cadáver...
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menéame