‘ZonaGemelos’: Hijos de la basura

‘ZonaGemelos’: Hijos de la basura

La chavalada no quiere ver las campanadas de siempre. Quiere sangre. Sangre de pobre, de marginado, de obeso, de discapacitado

¿Esto de hacer tanta publicidad de una mierda de TV a que viene?
Porque yo ni los había escuchado nombrar antes de que comenzaran a no parar de hablar de ellos en los medios.
Solo loa conozco por reels que me salen en el YouTube /Instagram, pero no creo que sea más basura que otros programas similares como Gran Hermano y sucedaneos.
#3 De casta le viene al galgo... x.com/iampgomez/status/2007493490754892197
pues los numeros...cuando nos vamos a sentar para poner orden en este pandemonium?
