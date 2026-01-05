·
‘ZonaGemelos’: Hijos de la basura
La chavalada no quiere ver las campanadas de siempre. Quiere sangre. Sangre de pobre, de marginado, de obeso, de discapacitado
|
etiquetas
:
zona gemelos
,
reality
#2
WcPC
*
¿Esto de hacer tanta publicidad de una mierda de TV a que viene?
Porque yo ni los había escuchado nombrar antes de que comenzaran a no parar de hablar de ellos en los medios.
5
K
49
#3
vicvic
*
Solo loa conozco por reels que me salen en el YouTube /Instagram, pero no creo que sea más basura que otros programas similares como Gran Hermano y sucedaneos.
0
K
10
#4
uyquefrio
#3
De casta le viene al galgo...
x.com/iampgomez/status/2007493490754892197
0
K
11
#1
CharlesBrowson
pues los numeros...cuando nos vamos a sentar para poner orden en este pandemonium?
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
Porque yo ni los había escuchado nombrar antes de que comenzaran a no parar de hablar de ellos en los medios.