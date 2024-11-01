Zohran Mamdani contra la máquina (ENG)  

El ascenso de Mamdani también puso de manifiesto las profundas divisiones existentes dentro del Partido Demócrata, cuyos líderes se negaron a respaldarlo o esperaron meses antes de hacerlo. Al final, su campaña sirvió como prueba de fuego para la creciente distancia entre lo que quieren los votantes y lo que los funcionarios electos y sus donantes están dispuestos a ofrecer. Bigger than Zohran te adentra en la batalla por Nueva York y el futuro del Partido Demócrata.