Zohran Mamdani contra la máquina (ENG)

El ascenso de Mamdani también puso de manifiesto las profundas divisiones existentes dentro del Partido Demócrata, cuyos líderes se negaron a respaldarlo o esperaron meses antes de hacerlo. Al final, su campaña sirvió como prueba de fuego para la creciente distancia entre lo que quieren los votantes y lo que los funcionarios electos y sus donantes están dispuestos a ofrecer. Bigger than Zohran te adentra en la batalla por Nueva York y el futuro del Partido Demócrata.

#1 soberao *
Los partidos políticos están llenos de aduladores apesebrados que solo sirven para que gente como Mamdani se queden en su casa y se den de baja del partido.
Su función en el partido es la de impedir que nadie nuevo entre y cuestine su trabajo tras años de peloteo y ascenso trepa.
Tienen el mismo problema que trabajar en el ejército, en los conventos y en una abadía, que te pasas media vida en el partido hasta que llega una edad en que no puedes hacer otra cosa: buscar un cargo en el partido porque con más de 50 años y en la cola del paro poco futuro vas a tener.
