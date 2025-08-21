·
4
meneos
11
clics
Zelenski rechaza que China sea uno de los garantes de seguridad de Ucrania, como propone Rusia
Volodímir Zelenski no quiere que, como ha propuesto Rusia, China forme parte del grupo de países que ofrezcan a Kyiv garantías de seguridad.
etiquetas
:
china
,
ucrania
,
rusia
,
seguridad
,
eeuu
,
rechaza ayuda
#1
tul
el payaso este aun no entendio que no esta en posicion de exigir nada
9
K
68
#5
Klamp
#1
como os mola el imperialismo a algunos
4
K
41
#9
Don_Pixote
#1
me encanta que botas de la OTAN no, pero botas Chinas si
Todo el sentido del mundo oiga
0
K
8
#10
PaulSciarra
#1
les falta corea del norte
no esta en posicion de exigir nada
Como no acepte Ucrania el acuerdo, la cosa está chunga.
0
K
6
#11
Deviance
#1
Recordemos que fue un actor cómico.
Al final tenía razón zanahorio cuando le dijo en la casa blanca eso de:
"a ver, hijo mío, ten cuidado que estas jugando con la II guerra mundial....."
Y mira que me jode dar la razón a semejante engendro.
0
K
12
#4
perej
*
Ninguno de los cuatro actores quiere alcanzar la paz. El más interesado debería ser el que más muertos pone, pero al parecer tiene otros objetivos.
1
K
22
#7
Kasterot
#4
su objetivo principal es que no lo pasen a cuchillo.
2
K
35
#8
suppiluliuma
Resumen de este envío
: China dispuesta a enviar soldados a Ucrania si esta se rinde a Rusia. O sea, que es todo un paripé.
Resumen de los comentarios de este envío
: Zazis de MNM rabiosos porque Ucrania no se rinde a Rusia.
1
K
21
#6
Jakeukalane
Que dice Zelensky que Donestk es rusa y que aún no han perdido suficiente territorio, que quieren perder más
0
K
11
#2
Barney_77
Habló el experto....
0
K
11
#3
Nachodemieres
#2
Experto no se, pero política y económicamente es lo mejor que en la situación actual le podría pasar a Ucrania, tienes de garante de la paz que se firme a Occidente y a una potencia que no quiere tus territorios, desea colaboración económica y además es el principal sosten de tu enemigo al que no puede enfadar. Geopolitacamente gana siempre.
0
K
7
