El zasca sideral de KFC a Ryanair en X al que Óscar Puente ha reaccionado con un elocuente 'GIF'

Desde Ryanair España respondieron a una broma de KFC que decía que iban a ofrecer "pollo frito a cambio de dinero". "Nos robaron el modelo de negocio", contestaron. La réplica de KFC duele al verla. "La única diferencia es que nosotros no estafamos a la gente", les espetaron.

Pertinax
Hay titulares que parecen redactados por adolescentes.
#2 Leon_Bocanegra
#1 por adolescentes y para adolescentes. Para eso es la sección tremending ,para captar a los jóvenes.

Lo que no saben es que el resultado viene a ser esto  media
#3 mcfgdbbn3
#1: No, es un titular flojo, hubiera sido mejor algo así:
"Brutal zasca sideral de..."

No obstante recomiendo algo más literario, algo como:
"Contundente respuesta de..."
#Curso_de_ética_periodística
azathothruna
#1 Yo he aprendido que algunas personas no maduran, o incluso desmaduran, menos en lo biologico
#5 arreglenenlacemagico
este es el nivel politico en españa son como monos lanzandose boñigas y encima publico se cree un diario por narrarlas
