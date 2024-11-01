edición general
El zasca monumental de Óscar López al presidente del Senado con una cita de Feijóo: "La cara de Maroto es un poema"

En el Partido Popular van a zasca por día en las Cortes. Este mismo miércoles en el Congreso hemos visto cómo a Alberto Núñez Feijóo le explotaba en la cara su intento de mofarse de un lapsus ...

Es lo que tiene la hemeroteca, si hoy has cambiado de opinión, tienes que explicarlo.
Los titulares con dos puntos: deberían estar penados
#1 Y los que usan la palabra zasca
Bueno, también se puede decir que evidencia que se están poniendo en evidencia, en ridículo o que simplemente no saben por donde se andan, pero no digamos que les dan un zasca.
