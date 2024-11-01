·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10365
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
4139
clics
El tamaño de la vida
3805
clics
Bonnie Blue, la mujer que se acostó con 1.000 hombres en doce horas, podría pasar 15 años en una prisión de Indonesia tras ser detenida en Bali
3782
clics
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
3544
clics
El CEO de Ryanair fue a cenar a un restaurante de Irlanda: le cobraron "espacio para las piernas" y "asiento prioritario"
más votadas
966
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
517
El suizo Nemo, ganador de Eurovisión 2024, renuncia al premio por la presencia de Israel en la edición de 2026
623
Este es el vídeo que Ayuso no quiere que veas: por esta información se querella contra 'Mañaneros 360'
553
Joaquín Urías desvela que los magistrados que han condenado al fiscal general son filtradores habituales de datos reservados
559
Escolar alerta de la "cercana relación" entre Ayuso y Quirón tras revelarse que su pareja opera con una identidad falsa
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
83
clics
Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha negado estar preocupado...
|
etiquetas
:
zapatero
,
plus ultra
8
1
0
K
101
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Meneador_Compulsivo
*
Que vaya preparando la guayabera por si acaso
Zapatero presionó al 'número dos' de Ábalos para urgirle a avalar el rescate de Plus Ultra
2
K
34
#5
HeilHynkel
#1
Enlace a The Ojete ¿te crees que te van a tomar en serio?
2
K
29
#12
Meneador_Compulsivo
#5
Ábalos y sus sobrinas ... Ajajaj pero si es The Ojete
Koldo y las chistorras ... Ajajaj pero si es The Ojete
Cerdán y Servinabar ... Ajajaj pero si es The Ojete
El hermano del nº1 .... Ajajaj pero si es The Ojete
Todo son risas ...
2
K
30
#14
dclunedo
#12
El curso se amplió a todo militante del PSOE.
0
K
6
#3
ehizabai
First rule in politics. Never believe anything until it is officially denied.
Jim Hacker.
2
K
29
#6
Daniel2000
Y la casualidad ….
Zapatero multiplica por 115 su patrimonio.
www.vozpopuli.com/espana/la-familia-zapatero-multiplica-por-115-su-pat
2
K
28
#11
g3_g3
Que raro que salga a negarlo.
Creo que consigue lo contrario a lo que pretende. Permanezcan atentos!!!
0
K
14
#10
Mala
A Zapatero solo le preocupa que Trump acabe con sus privilegios en Venezuela. Total...él es del PSOE y los de este partido aquí, ya no conocen a nadie.
0
K
11
#4
DrEvil
First They Ignore You, Then They Laugh at You, Then They Attack You, Then You Win
0
K
7
#13
Febrero2034
Las noticias de la corrpucion y detenidos de ayer y hoy parece q no llegan a portada.
Será q es corrpucion y detenidos aceptables
0
K
6
#2
Patroclo32
Tic tac, tic tac
0
K
6
#8
Barney_77
Como dice
#2
0
K
17
#7
Ganpalo
Zapatero y familia huelen a mierda.
0
K
6
#9
Barney_77
#7
El mejor presidente dicen...
0
K
17
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Zapatero presionó al 'número dos' de Ábalos para urgirle a avalar el rescate de Plus Ultra
Enlace a The Ojete ¿te crees que te van a tomar en serio?
Ábalos y sus sobrinas ... Ajajaj pero si es The Ojete
Koldo y las chistorras ... Ajajaj pero si es The Ojete
Cerdán y Servinabar ... Ajajaj pero si es The Ojete
El hermano del nº1 .... Ajajaj pero si es The Ojete
Todo son risas ...
Jim Hacker.
Zapatero multiplica por 115 su patrimonio.
www.vozpopuli.com/espana/la-familia-zapatero-multiplica-por-115-su-pat
Creo que consigue lo contrario a lo que pretende. Permanezcan atentos!!!
Será q es corrpucion y detenidos aceptables