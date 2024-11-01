edición general
Zapatero niega que le pueda perjudicar la detención de la cúpula de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha negado estar preocupado...

HeilHynkel #5 HeilHynkel
#1

Enlace a The Ojete ¿te crees que te van a tomar en serio?
Meneador_Compulsivo #12 Meneador_Compulsivo
#5
Ábalos y sus sobrinas ... Ajajaj pero si es The Ojete
Koldo y las chistorras ... Ajajaj pero si es The Ojete
Cerdán y Servinabar ... Ajajaj pero si es The Ojete
El hermano del nº1 .... Ajajaj pero si es The Ojete
Todo son risas ...
#14 dclunedo
#12 El curso se amplió a todo militante del PSOE.  media
ehizabai #3 ehizabai
First rule in politics. Never believe anything until it is officially denied.

Jim Hacker.
#6 Daniel2000
Y la casualidad ….

Zapatero multiplica por 115 su patrimonio.


www.vozpopuli.com/espana/la-familia-zapatero-multiplica-por-115-su-pat
g3_g3 #11 g3_g3
Que raro que salga a negarlo. :shit:

Creo que consigue lo contrario a lo que pretende. Permanezcan atentos!!! :popcorn:
Mala #10 Mala
A Zapatero solo le preocupa que Trump acabe con sus privilegios en Venezuela. Total...él es del PSOE y los de este partido aquí, ya no conocen a nadie.
DrEvil #4 DrEvil
First They Ignore You, Then They Laugh at You, Then They Attack You, Then You Win
Febrero2034 #13 Febrero2034
Las noticias de la corrpucion y detenidos de ayer y hoy parece q no llegan a portada.
Será q es corrpucion y detenidos aceptables
#2 Patroclo32
Tic tac, tic tac
Barney_77 #8 Barney_77
Como dice #2
#7 Ganpalo
Zapatero y familia huelen a mierda.
Barney_77 #9 Barney_77
#7 El mejor presidente dicen...
