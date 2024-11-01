edición general
Zaluzhnyi niega estar vinculado al sabotaje del NordStream (eng)

El embajador de Ucrania, Valerii Zaluzhnyi, afirma que no tuvo nada que ver con las explosiones del gasoducto Nord Stream.

Ahhh no ?

Que la historia de los 4 buzos borrachos es mentira ?

Pues entonces ni idea de quien fue ? Mira que sigo el dinero y no caigo
#1 Seguro que fue algún meneante de estos de la Camarilla Yanquineja, que por una bolsa de chuches del Pentágono son capaces de cualquier cosa.
#2 Se rompió solo aunque recuerdo a un viejo cabrón con la mano un poco larga para las niñas que dijo algo como que no iba a entrar jamás en funcionamiento. Cualquier cosa.
#2 no sé de quienes hablas, hazme un resumen. :troll:
