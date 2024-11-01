Zach Lipovsky y Adam B. Stein dirigirán la película de 'Metal Gear Solid' [ENG]

Zach Lipovsky y Adam B. Stein (Destino Final: Lazos de sangre) dirigirán para Columbia Pictures (filial de Sony) la adaptación de Metal Gear Solid, el pionero videojuego creado por Hideo Kojima. Esto supondrá la primera vez que la exitosa franquicia de combate y sigilo con tintes de ciencia ficción y espionaje llegue a la gran pantalla. El equipo de productores está formado por los Arad, padre e hijo (Avi y Ari Arad).
| etiquetas: metal gear solid , hideo kojima , zach lipovsky , adam b. stein , sony
Cómo rompía la cuarta pared, las mecánicas de juego, los personajes, ... era algo nunca visto y que se alimentaba de la interacción del jugador, no de un espectador pasivo.
Solo hace falta ver la evolución de Kojima y como sus personajes, narrativa e historia siempre se han adaptado al momento en que se crearon y buscando creatividad en todos los aspectos de la obra.