Zach Lipovsky y Adam B. Stein dirigirán la película de 'Metal Gear Solid' [ENG]

Zach Lipovsky y Adam B. Stein (Destino Final: Lazos de sangre) dirigirán para Columbia Pictures (filial de Sony) la adaptación de Metal Gear Solid, el pionero videojuego creado por Hideo Kojima. Esto supondrá la primera vez que la exitosa franquicia de combate y sigilo con tintes de ciencia ficción y espionaje llegue a la gran pantalla. El equipo de productores está formado por los Arad, padre e hijo (Avi y Ari Arad).