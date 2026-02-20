·
7
meneos
15
clics
Un ‘youtuber’ en las Corts: PP y Vox dan voz junto a las víctimas de la dana al agitador Rubén Gisbert
El impulsor de la plataforma ‘Sols el poble salva al poble’, señalado por propagar bulos, intervendrá en la comisión de la dana el próximo martes
dana
youtuber
rubengisbert
vox
pp
politica
6 comentarios
#1
JackNorte
Viene con el barro de casa o se ha traido atrezzo para hacerlo en directo?
#2
manbobi
En todo circo hacen falta payasos
#3
devilinside
Irá con todos los datos de su himbestijación sobre el parking de Paiporta, supongo
#4
Leon_Bocanegra
Y que va a aportar el mamarracho este?
#6
Rogue
Otro ofendidito subvencionado
#5
angeloso
Vaya apropiación de nombre se ha marcado el señor fangos.
