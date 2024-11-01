edición general
15 meneos
13 clics
Youmna El Sayed, periodista de Gaza: "La población está apelotonada en el 25% de la Franja, rodeada y vigilada por drones”

Youmna El Sayed, periodista de Gaza: "La población está apelotonada en el 25% de la Franja, rodeada y vigilada por drones”

La periodista es testigo de matanzas, recibió amenazas del Ejército israelí y tuvo que huir con su marido y sus cuatro hijos pequeños:

| etiquetas: gaza , palestina
13 2 0 K 113 actualidad
3 comentarios
13 2 0 K 113 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Viví con un dron sobre mi cabeza a diario, siguiéndome y sabiendo que podía matarme"
1 K 40
cocolisto #3 cocolisto
¡Que desesperación lo de ésta mujer !.Los criminales de eurovision y su impunidad avergüenza al mundo.
0 K 20
Amoniaco #2 Amoniaco
Imagino que Egipto abrirá la frontera
2 K -4

menéame