15
meneos
13
clics
Youmna El Sayed, periodista de Gaza: "La población está apelotonada en el 25% de la Franja, rodeada y vigilada por drones”
La periodista es testigo de matanzas, recibió amenazas del Ejército israelí y tuvo que huir con su marido y sus cuatro hijos pequeños:
|
etiquetas:
:
gaza
,
palestina
13
2
0
K
113
actualidad
3 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
"Viví con un dron sobre mi cabeza a diario, siguiéndome y sabiendo que podía matarme"
1
K
40
#3
cocolisto
¡Que desesperación lo de ésta mujer !.Los criminales de eurovision y su impunidad avergüenza al mundo.
0
K
20
#2
Amoniaco
Imagino que Egipto abrirá la frontera
2
K
-4
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
