Yolanda Díaz no ha propuesto que en el fútbol femenino se cambie el término “pichichi” por “michichi”

Circulan en redes sociales como Facebook, Tiktok o X mensajes que afirman que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto sustituir en el fútbol femenino el término “pichichi” por “michichi” al considerarlo “machista”. En Newtral hemos vericado que no hay rastro de estas declaraciones y desde Newtral.es hemos contactado con el equipo de prensa de Sumar y niegan que Díaz haya propuesto ni mencionado el cambio de término.
| etiquetas: yolanda díaz , michichi , pichichi
Eso sí, las risas están aseguradas
Realmente no se ha perdido ningun perro llamado "mistetas". Bulo.
Sí, la calidad va viento en popa. No, la calidad depende de quien manda las noticias. Los demás somos el filtro. Y censurar medios no es el camino. Es que el filtro funcione y no sea rentable mandar mierdas varias.