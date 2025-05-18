edición general
Yolanda Díaz no ha propuesto que en el fútbol femenino se cambie el término “pichichi” por “michichi”

Circulan en redes sociales como Facebook, Tiktok o X mensajes que afirman que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha propuesto sustituir en el fútbol femenino el término “pichichi” por “michichi” al considerarlo “machista”. En Newtral hemos vericado que no hay rastro de estas declaraciones y desde Newtral.es hemos contactado con el equipo de prensa de Sumar y niegan que Díaz haya propuesto ni mencionado el cambio de término.

| etiquetas: yolanda díaz , michichi , pichichi
Comentarios destacados:    
ChatGPT #1 ChatGPT
Si no lo hizo, debería , son buenas risas
9 K 102
Apotropeo #10 Apotropeo
#1 Sería erróneo, el equivalente a pichichi debería ser chochichi.
Eso sí, las risas están aseguradas
0 K 9
Fotoperfecta #2 Fotoperfecta *
Claro...y que los penaltis los lancen solo las embarazadas 8-D
0 K 15
#4 chocoleches
Newtral explicando chistes.

Realmente no se ha perdido ningun perro llamado "mistetas". Bulo.
0 K 13
#3 Leon_Bocanegra *
Pues está tardando en hacerlo!
1 K 13
#6 Sariel
#3 Las tonterías sobran. Es una gilipollez. Pero aquí estamos, informando.

Sí, la calidad va viento en popa. No, la calidad depende de quien manda las noticias. Los demás somos el filtro. Y censurar medios no es el camino. Es que el filtro funcione y no sea rentable mandar mierdas varias.
0 K 9
#7 Leon_Bocanegra
#6 y me lo cuentas a mí por... ?
0 K 10
#8 Sariel
#7 Bueno, podría ser peor, podría llover :-P
0 K 9
astronauta_rimador #5 astronauta_rimador
Se han dicho cosas similares desde ese sector, no lo veo tan inverosímil.
0 K 9
elGude #9 elGude
#5 ¿Quién lo ha dicho?
0 K 11
Bertrand_Ndongo #11 Bertrand_Ndongo
Entre esto y saber que no hay registros de que Melody haya dicho que le daría “vergüenza votar al PSOE” tras su resultado en Eurovisión (www.newtral.es/melody-no-ha-dicho-verguenza-votar-psoe-eurovision-fake) me quedo más tranquilo
0 K 8
#12 Sariel
#11 Pues si yo fuera tú no las tendría todas conmigo. Estaría bastante nervioso y quejumbroso. El odio sólo trae enfermedad.
0 K 9

