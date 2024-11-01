Yair Lapid impulsa una moción de censura contra el Gobierno de Netanyahu en plena guerra con Irán

El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, ha registrado este lunes una moción de censura contra el Ejecutivo del primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a que su formación, Yesh Atid, había reiterado en fechas recientes que su línea era la de “no votar mociones de censura” mientras continuara la ofensiva desarrollada junto a Estados Unidos contra Irán.

4 1 0 K 56 actualidad
#1 txepel *
No os emocionéis que es esta rata:

"No tenemos ningun asentamiento porque nunca hemos ocupado un Estado palestino, porque nunca ha habido un Estado palestino. No somos colonialistas. Vivimos en nuestra propia tierra, nuestra tierra bíblica."

mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
No va a poder seguirle el ritmo. Va dopado de cafeína.
silver_hoodlum #3 silver_hoodlum
Que no os vendan la moto, el Lapid es mucho peor que Netanyahu. El problema no es el primer ministro sino la sociedad 'Israeli', que esta radicalizada y enferma. La idea de crear un estado en Oriente para salvajes del Este de Europa no ha sido la mas lucida de los Britanicos.
