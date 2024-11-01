Yago Rodríguez, sobre la ofensiva en Gaza: "La política de Netanyahu cada vez se percibe como una decisión para su propia supervivencia"

Yago Rodríguez, analista y director de The Political Room, ha ofrecido su perspectiva sobre la situación en Gaza: "Cada vez se empieza a ver la política de Netanyahu como una mera decisión política para su propia supervivencia". Los objetivos explícitos de la operación, según Rodríguez, son "aniquilar completamente a Hamás y rescatar a los rehenes". Sin embargo, existe un tercer objetivo no declarado oficialmente, pero comentado en la cúpula del Gobierno israelí y su entorno: "Se trataría de una ocupación de Gaza: e...