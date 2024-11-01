edición general
Yago Rodríguez, sobre la ofensiva en Gaza: "La política de Netanyahu cada vez se percibe como una decisión para su propia supervivencia"

Yago Rodríguez, analista y director de The Political Room, ha ofrecido su perspectiva sobre la situación en Gaza: "Cada vez se empieza a ver la política de Netanyahu como una mera decisión política para su propia supervivencia". Los objetivos explícitos de la operación, según Rodríguez, son "aniquilar completamente a Hamás y rescatar a los rehenes". Sin embargo, existe un tercer objetivo no declarado oficialmente, pero comentado en la cúpula del Gobierno israelí y su entorno: "Se trataría de una ocupación de Gaza: e...

5 comentarios
#2 Perrota
Sin duda, pero el apoyo interno es muy fuerte. Sin eso, da igual la mierda que tenga que tapar que no podría llegar tan lejos.
Ovlak #3 Ovlak
#2 Voto a tal. Pareciera que nos intenten vender que esto es el desvarío de un loco cuando es el resultado de décadas y décadas de crímenes que han quedado impunes alimentando el ir siempre un paso más allá, y eso no puede ser responsabilidad de una sola persona ni de un solo gobierno.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
No estaría de más recordar que Hitler dio el visto bueno a la Solución Final (la estaban considerando antes) cuando vio la guerra perdida.

Del resto de países depende si consiguen parar el genocidio.
#4 perej *
Si quiere blanquear a los israelíes, llega dos años tarde.
Generalizar diciendo que todos los israelís son unos asesinos genocidas, es injusto con el 20% que no lo quiere ser. Pero se me pasa la sensación de injusticia cuando veo que allí siguen.
#5 BurraPeideira_
Menudos analistas llevan a la sexta...
