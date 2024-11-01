edición general
¿Por qué ya todo es un anuncio?

¿Por qué ya todo es un anuncio?  

En nuestra vida todo se ha convertido en anuncios entre los cuales vivimos la realidad.

skaworld
La verdad es que poco a poco la vida ha sido colonizada por el mercado vaciando de sentido todo aquello que no tiene una monetizacion inmediata, a veces parece que solo nos queda el estupendo sabor de los aperitivos Risi
DayOfTheTentacle
#1 a mi plin, yo duermo con pikolin.
skaworld
#4 No se de que vas, Biterkas
Almirantecaraculo
#5 Antonio Lobato!
traviesvs_maximvs
#4 yo no porque mi vecino Jose se pasa el dia haciendo cosas
woody_alien
#1 Disfruta la chispa de la vida con paz y amor (Y el Plus p'al salón). Para todo lo demás Mastercard.
Herumel
#1 Lo que no se monetiza, se abandona. Pirámide poblacional.
#2 concentrado
Porque ya todo es un negocio
obmultimedia
Los servidores de la Matrix donde nos tienen enchufados cada vez cuestan mas de mantener.
RGr8888
Conversaciones discretas pero no silenciadas
