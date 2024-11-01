·
8
meneos
55
clics
¿Por qué ya todo es un anuncio?
En nuestra vida todo se ha convertido en anuncios entre los cuales vivimos la realidad.
|
etiquetas
:
todo
,
anuncios
,
abuso
,
saturación
6
2
0
K
77
tecnología
10 comentarios
Comentarios destacados:
#1
skaworld
*
La verdad es que poco a poco la vida ha sido colonizada por el mercado vaciando de sentido todo aquello que no tiene una monetizacion inmediata, a veces parece que solo nos queda el estupendo sabor de los aperitivos Risi
7
K
98
#4
DayOfTheTentacle
#1
a mi plin, yo duermo con pikolin.
2
K
27
#5
skaworld
#4
No se de que vas, Biterkas
3
K
35
#8
Almirantecaraculo
#5
Antonio Lobato!
0
K
8
#6
traviesvs_maximvs
#4
yo no porque mi vecino Jose se pasa el dia haciendo cosas
0
K
10
#9
woody_alien
#1
Disfruta la chispa de la vida con paz y amor (Y el Plus p'al salón). Para todo lo demás Mastercard.
0
K
12
#10
Herumel
#1
Lo que no se monetiza, se abandona. Pirámide poblacional.
0
K
12
#2
concentrado
Porque ya todo es un negocio
1
K
39
#7
obmultimedia
Los servidores de la Matrix donde nos tienen enchufados cada vez cuestan mas de mantener.
0
K
13
#3
RGr8888
Conversaciones discretas pero no silenciadas
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
