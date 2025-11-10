Ya se puede hablar de “crisis de los huevos”: su precio sube un 50 % en seis meses y arrastra la cesta de la compra

El precio de los huevos se dispara y ya se habla de una auténtica “crisis del cartón” ó "crisis del huevo". En solo seis meses, su coste ha subido un 50 %, convirtiéndose en otro símbolo de la inflación que sigue apretando los bolsillos de los consumidores españoles.
¿a ver de quien sería la crisis?
Mañana monto la parada en el portal, ¡ya tengo resuelta mi jubilación!
Es otro pelotazo de los especuladores, como el aceite y tantos otros.
Que a mí me la refanfinfla mientras tenga gallinas en la huerta.