Ya se puede hablar de “crisis de los huevos”: su precio sube un 50 % en seis meses y arrastra la cesta de la compra

El precio de los huevos se dispara y ya se habla de una auténtica “crisis del cartón” ó "crisis del huevo". En solo seis meses, su coste ha subido un 50 %, convirtiéndose en otro símbolo de la inflación que sigue apretando los bolsillos de los consumidores españoles.

autonomator
¿que pasaría si un gran porcentaje de consumidores decidiese durante una semana o dos no comprar huevos?
¿a ver de quien sería la crisis?

eldet
#5 no se mueren las gallinas por gusto.

OdaAl
#5 Paso con el aceite de oliva, la gente dejo de comprar por el elevado precio, pero en huevos hay poca alternativa.

Quillotro
#5 Pues estaríamos una semana o dos sin huevos fritos, sin tortilla de patatas (da igual con o sin cebolla), sin ensaladilla rusa... y eso este país no lo aguanta. Fracasaría el boicot.

ayatolah
#5 ¿a ver de quien sería la crisis? Si llegamos al extremo de provocar una crisis, podría ser que la capacidad productiva se quedase por el camino y luego hubiese escasez, teniéndolos que pagar al precio que dicte su escasez y demanda.

Klamp
Nos reíamos de los americanos. Ahora lo único que podemos hacer es esperar que pase la gripe aviar de España lo antes posible.

yokitolakaka
#2 crees que bajarán los precios? No lo creo

sliana
#2 te reirias tu. en marzo eeuu firmo acuerdos para importar nuestros huevos y ahora el precio se ha disparado. ata cabos.

Brill
Entonces habrá llegado el momento de vender los que tengo en la nevera, son casi media docena.

Mañana monto la parada en el portal, ¡ya tengo resuelta mi jubilación!

jaramero
Que sube el coste?

Es otro pelotazo de los especuladores, como el aceite y tantos otros.

Tensk
#3 El que se hayan sacrificado unos cuantos miles de ponedoras igual, igual tiene algo que ver, aunque el pelotazo especulativo esté ahí.

Que a mí me la refanfinfla mientras tenga gallinas en la huerta.

Quillotro
Y para evitar malentendidos, no es lo mismo "estar en la crisis de los huevos" que "estar hasta los huevos de la crisis", aunque sean compatibles.

Spirito
No tienes huevos. xD

alcama
Pero al menos no gobierna la derecha

Galton
#8 Pero al menos no gobierna la derecha de los huevos


