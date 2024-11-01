Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos

La alcaldesa Carolina Darias ha anunciado hoy la contratación, por vía de emergencia, de FCC Medio Ambiente para que preste los servicios de Recogida de Residuos y de Limpieza, como complemento y refuerzo del actual. El nuevo contrato supondrá otros 2 millones al mes que se suman a lo que la ciudad ya paga. La ley permite acudir a la contratación de emergencia por catástrofe, riesgo o de defensa nacional. El Ayuntamiento se acoge a la condición de riesgo para el nuevo contrato y su adjudicación directa, sin procedimiento abierto ni negociado.