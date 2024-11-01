Ya es oficial: el café soluble y otros productos como el cacao cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

La Comisión Europea ha propuesto este lunes modificaciones al reglamento contra la deforestación, afectando tanto a los productos incluidos como a su implementación. Entre los cambios se incluye la exclusión del cuero y la incorporación de derivados como el café soluble y ciertos productos del aceite de palma. Estas medidas buscan facilitar la aplicación de la norma antes de su entrada en vigor, como han indicado fuentes de Bruselas.