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Ya es oficial: el café soluble y otros productos como el cacao cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Ya es oficial: el café soluble y otros productos como el cacao cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

La Comisión Europea ha propuesto este lunes modificaciones al reglamento contra la deforestación, afectando tanto a los productos incluidos como a su implementación. Entre los cambios se incluye la exclusión del cuero y la incorporación de derivados como el café soluble y ciertos productos del aceite de palma. Estas medidas buscan facilitar la aplicación de la norma antes de su entrada en vigor, como han indicado fuentes de Bruselas.

| etiquetas: café , cacao , calidad alimentaria , europa
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3 comentarios
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Romfitay #1 Romfitay
¿Y por qué el café soluble se verá más afectado que el café normal?
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Pacman #2 Pacman
#1 muchas marcas de café "normal" ya lo hacen
si te fijas, en bastantes envases aparece el logo de la ranita y tal
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Acabo de fijarme que estos de Vandal Random abusan de la expresión clickbait "Ya es oficial:"
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menéame