Ya no será el carbón, ni siquiera el petróleo: Las energías que dominarán 2026 y más allá

Una serie de energías dominarán el año 2026 y más allá, al margen del carbón y el petróleo. Estas dos formas de abastecimiento han dominado durante décadas el suministro humano. Desde épocas antiguas, la humanidad ha recurrido a recursos naturales como la leña o el carbón para calentar el hogar y cocinar. Sin embargo, con el progreso tecnológico y el desarrollo industrial, las prioridades y materiales a utilizar han ido cambiando.
Aunque eficientes, el carbón y el petróleo dejan una huella ambiental que ha obligado al mundo a mirar hacia otro l
| etiquetas: fósiles , carbón , petróleo , gas , aie
ourworldindata.org/grapher/energy-consumption-by-source-and-country
Lo que hay que hacer es intesificar la electrificacion y la implantscion de energia renovable
Es un hecho irrefutable, ahí están los datos para confirmarlo.
Agencia Internacional de la Energía: www.iea.org/world/energy-mix
Largest sectors in final consumption in World, 2023
Industry
30% of total final consumption
Transport
29% of total final consumption
Ahí en "industria" puedes meter la masiva sociedad de consumo que se ha hyperdesarrollado globalmente desde finales del siglo pasado, o… » ver todo el comentario
Y los beneficiados somos todos los ciudadanos.
Hemos pasado del 90% al 80% en 25 años.
Hemos pasado del 90% al 80% en 25 años.
Y de suministrar energía a 6000 millones a más de 8000. Con un consumo mayor.
La tendencia no nos lleva a que en 2026, dentro de un mes y medio, el petróleo y el carbón estén por debajo del 50% del consumo energético mundial.
La transición es un engaño desde el momento en que no se replantea el modelo de consumo y se sabe desde hace años.
Lo de manejar dos datos a la vez lo vez como imposible ¿verdad? Porque podrías comparar la población de la Tierra en 1965 y la de ahora y es unas 2,5 veces ... eso sin contar la industria, vehículos etc ...
Los datos que yo he aportado falsan esa hipótesis.
Podría decirse que útiles, cómodas, incluso eficaces... pero desde luego, eficientes no son. Salvo para generar calor, se mueven en menos de un 40% de rendimiento (al menos en transporte, supongo que en centrales estará un poco por encima)
Dime otra fuente de energía más práctica que el petróleo, cuanta energía neta metes en una botella de litro?
Ahora dime algo que te mueva un coche de 1000kg ocupando el mismo volumen...
Y por eso mismo no somos capaces de electrificar a lo bestia todo el tinglado capitalista (ni lo seremos).