edición general
Ya no será el carbón, ni siquiera el petróleo: Las energías que dominarán 2026 y más allá

Una serie de energías dominarán el año 2026 y más allá, al margen del carbón y el petróleo. Estas dos formas de abastecimiento han dominado durante décadas el suministro humano. Desde épocas antiguas, la humanidad ha recurrido a recursos naturales como la leña o el carbón para calentar el hogar y cocinar. Sin embargo, con el progreso tecnológico y el desarrollo industrial, las prioridades y materiales a utilizar han ido cambiando.
Aunque eficientes, el carbón y el petróleo dejan una huella ambiental que ha obligado al mundo a mirar hacia otro l

17 comentarios
#3 CosaCosa
#1 la realidad es tozuda. Cada vez se requiere mas energia y es imposible sustituir los combustibles fosiles de un dia para otro.

Lo que hay que hacer es intesificar la electrificacion y la implantscion de energia renovable
#17 Dav3n
#3 Lo que hay que hacer es cambiar el sistema, de nada te sirve electrificar si mantienes todo tal y como está.

Es un hecho irrefutable, ahí están los datos para confirmarlo.
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Los datos asín en frío no dicen demasiado. Para saber qué cojones pasa, siempre recomendable irte a fuentes primarias y observar y razonar.

Agencia Internacional de la Energía: www.iea.org/world/energy-mix

Largest sectors in final consumption in World, 2023

Industry
30% of total final consumption
Transport
29% of total final consumption

Ahí en "industria" puedes meter la masiva sociedad de consumo que se ha hyperdesarrollado globalmente desde finales del siglo pasado, o…  media   » ver todo el comentario
sorrillo #8 sorrillo
#5 Somos los ciudadanos quienes acabamos consumiendo todos esos productos. La industria es una herramienta de eficiencia, si cada uno tuviéramos que fabricarnos nuestros propios teléfonos móviles los recursos necesarios serían astronómicos, pero como lo centralizamos en empresas especializadas eso acaba siendo realista.

Y los beneficiados somos todos los ciudadanos.
ixo #6 ixo
#1 Realidad cambiante. Al ritmo que va la transición energética, esa imagen dará un vuelco en muy poquitos años. Incluso con el imbécil de Trump y sus políticas torpedeando el despliegue de energía renovable, China lidera y empujará hacia un futuro dominado por las renovables. El que no se suba al carro junto a los chinos perderá el tren, como les está pasando actualmente a los fabricantes de vehículos eléctricos.
sorrillo #9 sorrillo *
#6 El cambio se puede ver en la gráfica, estamos aún en el 80% de consumo fósil con petróleo, carbón y gas.

Hemos pasado del 90% al 80% en 25 años.
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#9

Hemos pasado del 90% al 80% en 25 años.

Y de suministrar energía a 6000 millones a más de 8000. Con un consumo mayor.
ixo #13 ixo
#9 Y marcando récord histórico mundial de consumo de energía fósil, sí. Sin embargo, la tendencia es la que se comenta en el artículo. China, por ejemplo, ha hecho publico recientemente su nuevo plan quinquenal (2026-2030) y uno de sus pilares es la autosuficiencia energética, donde la renovables son básicas.
sorrillo #14 sorrillo
#13 La tendencia que vemos en el gráfico no permite afirmar que en 2026 dominarán energías distintas al carbón o el petróleo.

La tendencia no nos lleva a que en 2026, dentro de un mes y medio, el petróleo y el carbón estén por debajo del 50% del consumo energético mundial.
#15 Dav3n
#6 Como bien te indica #9, la tendencia no indica, ni por asomo, lo que afirmas.

La transición es un engaño desde el momento en que no se replantea el modelo de consumo y se sabe desde hace años.
HeilHynkel #10 HeilHynkel
#1

Lo de manejar dos datos a la vez lo vez como imposible ¿verdad? Porque podrías comparar la población de la Tierra en 1965 y la de ahora y es unas 2,5 veces ... eso sin contar la industria, vehículos etc ...
sorrillo #12 sorrillo
#10 Si hubieras leído el titular sabrías que afirma que en 2026 dominarán otras energías distintas al carbón o el petróleo.

Los datos que yo he aportado falsan esa hipótesis.
#4 ombresaco
Aunque eficientes, el carbón y el petróleo ...

Podría decirse que útiles, cómodas, incluso eficaces... pero desde luego, eficientes no son. Salvo para generar calor, se mueven en menos de un 40% de rendimiento (al menos en transporte, supongo que en centrales estará un poco por encima)
#7 ombresaco
#4 Añado, parece que en centrales modernas llega casi a un 50% de eficiencia. Sigue muy por debajo de los motores eléctricos y de las baterías (andan cualquiera de las 2 por encima de un 95%, que combinado es un 90%)
#16 Dav3n *
#4 Claro que son eficientes, sobre todo en su almacenamiento y transporte, he ahí el punto.

Dime otra fuente de energía más práctica que el petróleo, cuanta energía neta metes en una botella de litro?

Ahora dime algo que te mueva un coche de 1000kg ocupando el mismo volumen...

Y por eso mismo no somos capaces de electrificar a lo bestia todo el tinglado capitalista (ni lo seremos).
#2 Leon_Bocanegra
La respuesta te sorprenderá. La energía que Pedro Sánchez no quiere que conozcas. Etc etc
