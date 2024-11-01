Él ya no era machista, pero llegó Claudia

Yo ya no era machista, pero llegó Claudia”. Así versó una pancarta levantada en la más reciente marcha opositora en Ciudad de México. Así también se resume fielmente la profundidad y el arraigo que aún hoy subsiste en las sociedades latinoamericanas.



Incluso en México que vive la era Claudia, la era de la presidencia más votada, con mayor aprobación y a la vez, con mayor asedio. El mensaje de la pancarta no es una confesión irónica ni un arrepentimiento con culpa, es una declaración de guerra de odio. Porque el machismo mata.