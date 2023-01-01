edición general
Ya se ha publicado el informe final sobre la tragedia del Titan y el diagnóstico es demoledor: la implosión del submarino fue “totalmente prevenible”

El informe definitivo de la Guardia Costera de EE. UU., tras dos años de investigación, concluye que la implosión del sumergible Titan en junio de 2023 fue una tragedia prevenible. Revela fallos graves en el diseño, certificación, mantenimiento e inspección de la embarcación, además de una cultura corporativa tóxica en OceanGate, donde se intimidaba al personal que señalaba riesgos. También critica la evasión activa de regulaciones. El informe urge a reforzar la supervisión y establecer nuevas normas de seguridad.

MacMagic
Documental en Netflix que muestra parte de lo que señala el informe:

www.netflix.com/es/title/81712178?s=a&trkid=13747225&trg=cp&am
TardisKun
Y eso es lo que pasa cuando se prioriza el beneficio económico antes que la seguridad... porque anda que era baratito el viaje.
BiRDo
Los neoliberales deciden qué es arriesgado y qué no.
