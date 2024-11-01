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Ya se ha anunciado el importe de la pensión para los rusos en 2026 [RU]

A finales de 2025, la pensión media en Rusia era de 23.400 rublos. En enero de 2026, tras una indexación de las pensiones de jubilación del 7,6%, la pensión media de jubilación para los pensionistas que no trabajan alcanzó aproximadamente los 27.700 rublos mensuales. Actualmente, la pensión mínima del seguro de vejez es de 14.300 rublos. La pensión del seguro de supervivencia es de 8.100 rublos, y la pensión mínima del seguro de invalidez es de 4.800 rublos. Cabe recordar que en Rusia 40,6 millones de personas reciben pensiones de las cuales...

| etiquetas: rusia , pensión de jubilación
6 1 4 K 45 politica
5 comentarios
6 1 4 K 45 politica
antesdarle #3 antesdarle
Unos 280 eurazos al mes, si te devuelven a tu hijo como carne picada supongo que aumentarán semejante fortuna
4 K 54
#1 Flamazares
Esperemos que a los ciberkamaradas asignados a menéame le haya quedado buena paguita
7 K 41
#4 Flamazares *
#1 Visto el negativo, debe ser que no andan muy contentos. Ya lo siento kamarada, tampoco quería meter el dedo en la llaga
2 K 24
Cuñado #2 Cuñado *
En mi comunidad de vecinos van a darle una mano de pintura al patio de luces.
3 K 25
#5 imaginateca
Pensión media: 23.400 rublos = 248 eur.
Qué guay es Rusia.
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menéame