Ya es firme la condena a Hugo Mallo por abusos sexuales

El condenado tiene diez días para ejecutar el pago de unos 7.000 euros de multa, 1.000 a la víctima por daño moral, que según ha sabido AS donará al Espanyol, y todas las costas procesales.

#1 Kikoncito
Pues nada que pague y no haga más el tonto.
