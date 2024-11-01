Ya está publicada en el BOE la orden de desclasificar los documentos del 23F

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles a primera hora la orden del Consejo de Ministros para desclasificar la documentación sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo hace cuando se han cumplido 45 años de aquel suceso, aunque la documentación no se hará pública hasta el mediodía.
Y que no perjudicará a nadie, ni a los pasados, ni a los presentes, ni a los futuros ... y así no hablamos de temas importantes.
Jugada maestra.
Desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"
A lo mejor me equivoco, pero el término "cualesquiera" en derecho es omnicomprensivo, algo así como "todos aquellos que existan" (y exceptuando la protección de datos y cuestiones como secretos industriales o ... )
