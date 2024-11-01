edición general
17 meneos
36 clics
Ya está publicada en el BOE la orden de desclasificar los documentos del 23F

Ya está publicada en el BOE la orden de desclasificar los documentos del 23F

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles a primera hora la orden del Consejo de Ministros para desclasificar la documentación sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Lo hace cuando se han cumplido 45 años de aquel suceso, aunque la documentación no se hará pública hasta el mediodía.

| etiquetas: 23f , tejero , golpe de estado , democracia , transción , rey
14 3 0 K 61 actualidad
9 comentarios
14 3 0 K 61 actualidad
Mauricio_Colmenero #1 Mauricio_Colmenero *
Me da la impresión de que van a desclasificar parte de la documentación ... migajas, para que estemos entretenidos.


Y que no perjudicará a nadie, ni a los pasados, ni a los presentes, ni a los futuros ... y así no hablamos de temas importantes.


Jugada maestra.
1 K 20
#4 intotheflow *
#1 "En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de la Ministra de Defensa, y del Ministro del Interior, en su reunión del día 24 de febrero de 2026, acuerda:
Desclasificar cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981"

A lo mejor me equivoco, pero el término "cualesquiera" en derecho es omnicomprensivo, algo así como "todos aquellos que existan" (y exceptuando la protección de datos y cuestiones como secretos industriales o ... :troll: )
3 K 30
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Me da la impresión de que no te has leído el BOE.
Desclasificar cualquier asunto relativo al intento de golpe de Estado, ya sean actos, documentos, informaciones, datos y objetos.
0 K 17
makinavaja #6 makinavaja
#1 Obviamente si fuera a perjudicar a alguien importante, no se publicaría.... :troll: :troll: :troll:
0 K 12
makinavaja #7 makinavaja
¿Y como sabemos que se desclasifican TODOS los documentos, y que no hay ningun archivador casualmente "perdido" por algún rincón..? :-D :-D
0 K 12
#9 ernovation
#7 No tenemos ninguna duda sobre eso.
0 K 7
Andreham #3 Andreham
Me pregunto cuántos de los que salgan en los papeles habrán muerto recientemente, sabiendo que al menos mientras vivían sus secretos estaban a salvo.
0 K 8
#8 ernovation
Todo esto es puro cuento. No van a decir la verdad en ningún caso.
0 K 7
#2 Saville
Se van a hacer un epstein files con control parental y más pastillas negras que letras.
0 K 6

menéame