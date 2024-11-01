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La Xunta redobla su apuesta por KKR y reparte 3,2 millones a dedo a O Son do Camiño
La Axencia de Turismo de Galicia destina 3.170.200 euros a las productoras Esmerarte y Old Navy, palanca gallega del fondo proisraelí que también es propietaria del Resurrection Fest.
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borteixo
Administración de pijos pontevedreses quemando pasta en gilipolleces.
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detectordefalacias
Dinero público a financiar el genocidio.
Ahora, votantes de derecha, una ración de autocrítica de esa que pregonáis... toca ponerse frente al espejo
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Ahora, votantes de derecha, una ración de autocrítica de esa que pregonáis... toca ponerse frente al espejo