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La Xunta redobla su apuesta por KKR y reparte 3,2 millones a dedo a O Son do Camiño

La Xunta redobla su apuesta por KKR y reparte 3,2 millones a dedo a O Son do Camiño

La Axencia de Turismo de Galicia destina 3.170.200 euros a las productoras Esmerarte y Old Navy, palanca gallega del fondo proisraelí que también es propietaria del Resurrection Fest.

| etiquetas: xunta , kkr , o son do camiño
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2 comentarios
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borteixo #2 borteixo
Administración de pijos pontevedreses quemando pasta en gilipolleces.
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#1 detectordefalacias
Dinero público a financiar el genocidio.

Ahora, votantes de derecha, una ración de autocrítica de esa que pregonáis... toca ponerse frente al espejo  media
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menéame