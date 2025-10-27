edición general
Xubuntu.org sufre ataque y distribuye malware para Windows

El sitio oficial de Xubuntu fue comprometido y distribuyó malware de Windows a través de sus descargas por torrent, un suceso con un antecedente.

Torrezzno #1 Torrezzno
Si distribuye malware para Windows entonces esta cumpliendo su cometido :troll:
pip #2 pip
Es una feature :troll:
