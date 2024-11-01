Xi Jinping ha trasladado el poder económico a poder político

Si hay un tema que determina el tablero internacional en nuestro tiempo es la emergencia de China en el poder mundial. Es la idea que defiende José María Beneyto, abogado y experto en Relaciones Internacionales, que lleva años observando de cerca el crecimiento del país asiático. Como los buenos eruditos, estudia siempre con un mapa cerca en el que ha ido señalando la presencia estadounidense y china. Y ese globo en el que predominaba el azul se está tiñendo de rojo: «A partir de la llegada de Xi Jinping, China va ganando cada vez más poder», a