Xi Jinping asume el control operativo del ejército mientras China investiga a los líderes militares

Xi Jinping asume el control operativo del ejército mientras China investiga a los líderes militares

Desde que Xi se convirtió en el máximo líder del partido y del ejército chino en 2012, ha utilizado la reestructuración y las purgas para hacer que el EPL sea más fiable y esté más preparado para el combate. Según los Gobiernos de Estados Unidos y Taiwán, Xi ha ordenado al EPL que desarrolle la capacidad de tomar Taiwán por la fuerza para 2027. Tristan Tang, experto de Vasey Fellow en Pacific Forum afirma que «Es posible que surja corrupción durante las investigaciones, pero el bajo rendimiento y la incapacidad de demostrar una preparación para

4 comentarios
loborojo #2 loborojo
Golpe de estado frustrado; de vuelta a la casilla de salida, TACO.
#4 coydanerko
Por lo que dice el artículo es un caso de "A la calle todos, por inútiles".
Lo que podría significar que se les está pidiendo cosas que no pueden hacer.

Yo he visto fotos de barcos de desembarco chinos que más bien parecen un transporte de turistas. Esa cosa no tiene ninguna posibilidad de acercarse para desembarcar a nadie sin tener antes la isla controlada.

La guerra ha cambiado. Ahora todo va de drones. Taiwan es muchísimo más fácil de defender que Ucrania, y mira como les va a los rusos.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Falta Trump diciendo que apoya a los golpistas y que ha mandado de vuelta al Mar de China todos los barcos que iban hacia Irán
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
La invasión inminente a Taiwan la liderará nuestro ínclito camarada Winnie the Pooh xD
