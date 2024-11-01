Xi Jinping asume el control operativo del ejército mientras China investiga a los líderes militares

Desde que Xi se convirtió en el máximo líder del partido y del ejército chino en 2012, ha utilizado la reestructuración y las purgas para hacer que el EPL sea más fiable y esté más preparado para el combate. Según los Gobiernos de Estados Unidos y Taiwán, Xi ha ordenado al EPL que desarrolle la capacidad de tomar Taiwán por la fuerza para 2027. Tristan Tang, experto de Vasey Fellow en Pacific Forum afirma que «Es posible que surja corrupción durante las investigaciones, pero el bajo rendimiento y la incapacidad de demostrar una preparación para
| etiquetas: xi jinping , epl , ejército , generales , eeuu , taiwán , purga
Lo que podría significar que se les está pidiendo cosas que no pueden hacer.
Yo he visto fotos de barcos de desembarco chinos que más bien parecen un transporte de turistas. Esa cosa no tiene ninguna posibilidad de acercarse para desembarcar a nadie sin tener antes la isla controlada.
La guerra ha cambiado. Ahora todo va de drones. Taiwan es muchísimo más fácil de defender que Ucrania, y mira como les va a los rusos.