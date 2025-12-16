edición general
Xavi Puig, cofundador de El Mundo Today: “Los límites del humor son los de la convivencia”  

Acaba de publicar en Debate el ensayo ‘Hacer reír. Sobre el humor, la creatividad y la cultura’. Puig, quien es licenciado en Filosofía y en Comunicación Audiovisual, llega a este ensayo con la autoridad del creador que conoce el oficio y del lector que ha consultado las bibliotecas adecuadas.

2 comentarios
YSiguesLeyendo
Frente a la tiranía de la inmediatez y el algoritmo que premia el "clic" y el gesto frontal, ‘Hacer reír’ reivindica el valor del tiempo creativo. El libro propone una guía de supervivencia para un ecosistema que lo mide todo en términos de alcance, defendiendo una ética profesional que requiere proteger la fase expresiva de contaminaciones externas, como la obediencia al algoritmo.

La visión utilitarista del arte pide a cada obra un rendimiento medible, pero Puig, apoyándose en la crítica de Susan Sontag, defiende la autonomía de la comedia. El propósito final es devolver a la comedia el derecho a no ser utilitaria, recordando que su valor no se agota en el número de clips virales.
CharlesBrowson
estaria mejor "creo que son" que tambien es algo complejo como se desdibujan o se fortalecen los limites segun le convengan a uno
