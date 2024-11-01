·
X (Twitter) ha caído: qué ha pasado y cuándo volverá a funcionar
La red social Twitter, conocida oficialmente como X, no funciona. Si intentas acceder a ella mediante la aplicación móvil, solo se cargarán los post que mostraba durante la última vez que entraste.
#2
Febrero2034
Pues a mi me funciona
2
K
37
#4
pepel
*
#0
#2
Cayo el viernes y se restableció el viernes
Edit: ahora vuelve a estar jodido; sólo carga lo que tenía en cache.
0
K
19
#6
obmultimedia
#2
A mí no. ( red DiGI)
0
K
11
#10
Wintermutius
#2
#amimefuncionismo
0
K
7
#1
UNX
Para que luego digan que Elon Musk no hace cosas buenas.
2
K
25
#3
Apotropeo
Pues no he notado nada.
Tampoco tengo cuenta.
2
K
22
#8
YSiguesLeyendo
Marhuenders, a ver si es que a La Razón no le va el Twitter porque la han baneado por pasarse de fascista y se cree que es una caída global del sitio.. que teniendo Twitter el dueño que tiene, ya es ser fascista
0
K
19
#7
Marisadoro
Por fin viernes!
0
K
15
#5
Presi007
Pues aún no funciona
1
K
14
#9
Connect
Según leo en X-Twitter, lleva muchas horas caido sin cargar mensajes.
0
K
12
#11
nemesisreptante
Se me había olvidado ya la red está me sorprende que alguien se haya dado cuenta de que se ha caído
0
K
10
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
