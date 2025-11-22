Un Wrapped amargo para Spotify: se dispara el descontento por errores, triquiñuelas y subidas de precio

Spotify llega al Wrapped 2025 con desconfianza de los usuarios: tanto los de pago por errores graves como los de las cuentas con publicidad por cambios en las condiciones. Además, la plataforma multinacional de streaming de música está probando nuevos niveles del plan Premium en cinco mercados, incrementando el coste de la suscripción.
Por mucho menos de lo que cuestan las suscripciones a estas mierdas online, te puedes comprar los CDs de todos los grupos que te dé la gana, tenerlos para siempre y pasar la música a formatos digitales si te la quieres llevar por ahí.
Por lo demás, internet está lleno de música gratis, puesta a disposición del público de forma gratuita por sus autores. Ni siquiera hablamos de "piratería" ni hace falta el eMule ni mierdas.
En definitiva,. servicios extractivos que crean necesidades absolutamente artificiales. Eso es lo que son Spotify y básicamente la gran mayoría de servicios de internet.