Woody Guthrie, el ídolo de Bob Dylan, le dedicó ya en los años 50 está canción al racista y padre de Donald Trump, Fred Trump, quien fuera detenido en una manifestación del Ku Klux Klan

Letra: "Supongo que el Viejo Trump sabe cuánto odio racial despertó en ese crisol de corazones humanos cuando trazó esa línea racial aquí, en su proyecto familiar de Beach Haven. ¡Beach Haven no es mi hogar! ¡No, simplemente no puedo pagar este alquiler! Mi dinero se fue al desagüe, ¡Y mi alma está muy maltrecha! Beach Haven es la Torre de Trump, donde ningún negro viene a vagar. ¡No, no, Viejo Trump! ¡El Viejo Beach Haven no es mi hogar!"
| etiquetas: woody guthrie , bob dylan , donald trump , fred trump , racismo
www.youtube.com/watch?v=VwcKwGS7OSQ