Woody Allen, sobre el conflicto en Gaza: "No podría añadir un comentario inteligente"

El director de cine se acercó al programa de ‘El Intermedio’ para repasar su nueva faceta como novelista, al igual que algunos temas de actualidad, como el conflicto de Gaza. El cineasta dejó claro que no se siente cómodo al hablar sobre cuestiones políticas de gran calado. Woody Allen, que acaba de publicar su primera novela, ‘¿Qué pasa con Baum?’, habló con Thais Villas sobre las similitudes entre su vida y el protagonista del libro, un escritor judío abatido por una mala crítica.