Windows 11 "borra" el icono de inicio de sesión con contraseña

Windows 11 ya tiene más de 4 años y aunque es cierto que Microsoft ha añadido nuevas funciones, características y mejoras varias, sigue con problemas. Algunos existen desde hace tiempo como el hecho de que el explorador de archivos de Windows 11 sea mucho más lento que Windows 10. Para solventar esto último, vimos que Microsoft añadió una precarga del explorador de archivos que mejoraba sí, pero no logró cumplir con las expectativas.

Harkon
De hace dos días mismamente

Microsoft reconoce que Windows 11 está totalmente roto, es un desastre

meneame.net/story/microsoft-reconoce-windows-11-esta-totalmente-roto-d

Va a actualizar a Windows 11 desde Windows 10 su puta madre, estoy estirando Windows 10 con el soporte extendido hasta octubre de 2026 xD

ronko
La cagada de Windows 11 de la semana.

lonnegan
Ya tiene 4 años? que fuerte, van a sacar el siguiente y yo en win10

Harkon
#3 Consejo, no actualices, Windows 11 está roto, mira a ver si te deja solicitar el soporte extendido hasta octubre de 2026 para windows 10 y a esperar por el Windows 12 o que arreglen el Windows 11

cincodias.elpais.com/smartlife/lifestyle/2025-10-27/como-conseguir-el-


